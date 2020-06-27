بعد انتهاء "عقدة" ليفربول.. 10 أندية عريقة يغيب عنها لقب الدوري في أوروبا (تقرير)

نجح فريق ليفربول في إنهاء عقدة عمرها 30 عامًا بعدما استطاع التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائنه منذ موسم 1989 / 1990، وهو اللقب رقم 19 له في الدوري الأهم والأقوى في العالم.

وحصد ليفربول لقب الدوري الإنجليزي بعدما تصدر الترتيب برصيد 86 نقطة، متفوقا بـ23 نقطة كاملة على منافسه المباشر فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 63 نقطة، وذلك قبل 7 جولات من انتهاء المسابقة، وأصبح أقصي رصيد يمكن للأخير الوصول إليه 84 نقطة.









ليفربول ليس الفريق الوحيد في أوروبا الذي كان يعاني من غياب لقب الدوري المحلي عن خزائن بطولاته سنوات طويلة، بل هناك العديد من الأندية الأوروبية العريقة التي لا يزال حتي الآن يغيب عنها لقب الدوري في بلدانها وتواصل الكفاح منذ سنوات للتتويج باللقب المحلي.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز الأندية الأوروبية الغائب عن خزائن بطولاتها لقب الدوري المحلي منذ سنوات طويلة:-





1- شالكة:





رابع أكثر الأندية الألمانية تتويجًا بلقب الدوري الألماني برصيد 7 ألقاب، لكنه لم ينجح في التتويج باللقب منذ 62 عامًا، ويرجع آخر تتويج له بالدوري في بلاده لموسم 1957/1958.









2- توتنهام:





من الأندية العريقة في إنجلترا حصد لقب الدوري الإنجليزي مرتين في تاريخه، ويرجع آخر تتويج له باللقب المحلي في بلاده لـ موسم 1960 / 1961، أي منذ 59 عامًا تقريبًا.









3- نورنبرج:





واحد من أقدم أندية ألمانيا تأسس قبل 120 عامًا، وهو ثاني أكثر الأندية حصدًا للقب الدوري الألماني بـ9 ألقاب، لكنه لم يستطيع التتويج بلقب البوندسليجا منذ 52 عامًا، وتحديدًا منذ موسم 1967 / 1968، واختفي عن الأضواء في العصر الحديث ويلعب حاليًا في دوري الدرجة الثانية.





4- سانت إيتيان:





يعد واحد من الأندية الفرنسية العريقة حقق الكثير من الإنجازات والنجاحات خلال تاريخه، ويعد النادي الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الفرنسي برصيد 10 ألقاب، لكنه فشل في الحصول على اللقب منذ 39 عامًا، حيث آخر تتويج له باللقب كان في موسم 1980 / 1981.





5- إيفرتون:





يعد رابع أكثر الأندية تتويجًا بلقب الدوري الإنجليزي برصيد 9 ألقاب، لكنه لم يتوج باللقب منذ 33 عامًا تقريبًا، حيث يرجع آخر تتويج له باللقب لموسم 1986 / 1987.









6- نابولي:





حقق لقب الدوري الإيطالي مرتين في تاريخه، ولكنه لم يستطيع التتويج باللقب منذ 30 عامًا، حيث آخر تتويج له كان في موسم 1989 / 1990.





7- لاتسيو:

توج بلقب الدوري الإيطالي مرتين في تاريخه، آخرها كان في موسم 1999 / 2000، أي منذ 20 عامًا تقريبًا، حيث لم ينجح في التتويج بلقب البطولة خلال السنوات الطويلة الماضية.









8- روما:

نادي العاصمة الإيطالية يغيب عنه لقب الدوري الإيطالي منذ 19 عامًا تقريبًا، حيث حصد اللقب 3 مرات في تاريخه آخرها كان في موسم 2000 / 2001.





9- أرسنال:





ثالث أكثر أندية إنجلترا تتويجًا بلقب الدوري الإنجليزي برصيد 13 لقبًا خلف مانشستر يونايتد المتصدر بـ20 لقبًا، وليفربول الثاني بـ19 لقبًا، لكن لم يستطيع الجانرز حصد اللقب منذ 2003 / 2004، أي منذ 16 عامًا تقريبًا.









10- فالنسيا:





النادي الإسباني العريق صاحب الـ6 ألقاب في بطولة الدوري الإسباني، يغيب عنه لقب الدوري المحلي في بلاده منذ 16 عامًا تقريبًا، حيث يرجع آخر تتويج له بلقب الليجا لموسم 2003 / 2004.



