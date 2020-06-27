محمود العسيلي: "أغاني الضيف في التلاجة"
السبت 27/يونيو/2020 - 02:44 م
رشا عادل
مأزح الفنان محمود العسيلي، جمهوره من خلال نشر تغريدة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع بتادل التدوينات القصيرة "تويتر".
وذلك بعدما سأله أحد متابعيه: "أغاني الصيف فين يا عسيلي" فرد عليه قائلًا:"والله في التلاجة ربنا يرفجها علينا".
ولاقت التغريدة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطرب المصري، فنهالت الآف التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا: "لو سمحت محتاجين اغنية نكد جامد تتماشي مع الحياة" وأضاف آخر"يعم طلعهم يفكو الحظر اتشال"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"طب ما تطلعهم ولا إنت بتخذنهم ؟".
وذلك بعدما سأله أحد متابعيه: "أغاني الصيف فين يا عسيلي" فرد عليه قائلًا:"والله في التلاجة ربنا يرفجها علينا".
ولاقت التغريدة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطرب المصري، فنهالت الآف التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا: "لو سمحت محتاجين اغنية نكد جامد تتماشي مع الحياة" وأضاف آخر"يعم طلعهم يفكو الحظر اتشال"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"طب ما تطلعهم ولا إنت بتخذنهم ؟".
والله في التلاجة .. ربنا يفرجها علينا https://t.co/Ncxaya8uce— Mahmoud El Esseily (@Esseily) June 26, 2020
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