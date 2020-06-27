محمود العسيلي: "أغاني الضيف في التلاجة"

والله في التلاجة .. ربنا يفرجها علينا https://t.co/Ncxaya8uce — Mahmoud El Esseily (@Esseily) June 26, 2020

مأزح الفنان محمود العسيلي، جمهوره من خلال نشر تغريدة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع بتادل التدوينات القصيرة "تويتر".وذلك بعدما سأله أحد متابعيه: "أغاني الصيف فين يا عسيلي" فرد عليه قائلًا:"والله في التلاجة ربنا يرفجها علينا".ولاقت التغريدة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطرب المصري، فنهالت الآف التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا: "لو سمحت محتاجين اغنية نكد جامد تتماشي مع الحياة" وأضاف آخر"يعم طلعهم يفكو الحظر اتشال"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"طب ما تطلعهم ولا إنت بتخذنهم ؟".