رواد السوشيال ميديا يهاجمون جمال عيد: "كنت بتترافع عن إرهابيين"

السبت 27/يونيو/2020 - 02:42 م
بوابة الفجر
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، رسائل تحريضية الكذاب جمال عيد تضمنت: "الناس ضجت خلاص من أفعال عبد الدولارات جمال عيد وأتأكدوا إنه ما فيش حاجة تهمه غير تنفيذ تعليمات أسياده بالسفارات".

وأضاف رواد السوشيال: "لماذا لا يتم التحقيق في جرائمه.. أفعاله لو كان يرتكبها منذ 30 عامًا كان سيتم إعدامه بتهمة الخيانة حتى ولو كان يعيش بأيًا من البلاد الغربية".

وأكد رواد التراصل الاجتماعي، أن "كل تصرفات عبد الدولارات جمال عيد عبارة عن قرابين بيقدمها للخارج عشان البيه نفسه يكتسب أي جنسية تانية" مضيفين: "يا جمال يا عيد.. هو أنت عمرك ما هاتحكم عقلك وتعرف إن اللايكات إللى بتتعملك على الفيس بوك من شلتك دي عمرها ما كانت سياسة أو خدمة للوطن".

وأشار رواد السوشيال، إلى "على فكرة ولادك وأحفادك لما يعرفوا إنك كنت بتترافع عن تجار مخدرات وقتلة وإرهابيين.. هايستعروا من سيرتك وينكروك لأن مافيش حد هايقدر يخبى حقيقتك للأبد".

وأكد النشطاء: "صدقنا يا أستاذ جمال كل الهرى بتاعك ده لم يكسبك غير إحتقار الناس.. لكن طبعًا عارفين إن ده مايهمكشي، وإن أهم حاجة عندك هى حسابك الدولارى في البنك".

أخبار تهمك

عاجل.. حبس سما المصري 3 سنوات لاتهامها بالتحريض على الفجور

منذ ساعتين و 14 دقيقة

"الصيادلة" توجه تحذيرا للمصريين بعد عودة الحياة لطبيعتها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ ساعتين

عاجل.. حبس سما المصري 3 سنوات لاتهامها بالتحريض على الفجور

منذ ساعتين و 14 دقيقة

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الرئاسة تكشف تفاصيل 5 ساعات مفاوضات مع إثيوبيا بشأن السد

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يتلقى خبرا سارا بشأن رمضان صبحي

منذ 42 دقيقة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ يوم

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ يوم

طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ حوالي 13 ساعة

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ ساعة و نصف

الزمالك يتجه لحسم صفقة مدوية

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:24 م

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

12:56 ص

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

12:54 م

"الصيادلة" توجه تحذيرا للمصريين بعد عودة الحياة لطبيعتها

10:21 ص

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

02:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!