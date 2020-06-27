دي بروين: مانشستر سيتي سيقدم موسما مذهلا

السبت 27/يونيو/2020 - 02:40 م
دي بروين
دي بروين
صرح كيفن دي بروين نجم خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم إن الفريق لن يتوقف عند خسارة لقب الدوري الممتاز، حيث لا يزال بإمكانه تقديم "موسم مذهل".

وحسم لقب الدوري الإنجليزي لصالح ليفربول للمرة الأولى خلال 30 عاما، بعدما خسر مانشستر سيتي المتوج باللقب في الموسم الماضي، أمام تشيلسي 1 / 2 أمس الأول الخميس في المرحلة الحادية والثلاثين وفاز ليفربول على كريستال بالاس 4 / صفر مساء الأربعاء في المرحلة نفسها.

واتسع الفارق بذلك بين ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي صاحب المركز الثاني إلى 23 نقطة قبل سبع مراحل من نهاية المسابقة، ليحسم تتويج ليفربول باللقب للمرة الأولى تحت مسمى "الدوري الإنجليزي الممتاز" وللمرة التاسعة عشر في تاريخه.

ولا تزال فرصة التتويج هذا الموسم متاحة أمام مانشستر سيتي، حيث يحل ضيفا على نيوكاسل غدا الأحد في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي، كما يستضيف ريال مدريد الإسباني في آب/أغسطس المقبل في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، علما بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز مانشستر سيتي 2 / 1.

وقال دي بروين، في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" اليوم السبت :"أعتقد أننا نقدم عملا جيدا، مقارنة بالعديد من الفرق الأخرى... مازلنا نحتل المركز الثاني، وهو ما يعني أننا ثاني أفضل فريق بعد ليفربول، وأعتقد أننا لا نزال نحظى بفرص كبيرة في كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الأبطال."

وأضاف :"تخيلوا أننا فزنا باللقبين، سيكون هذا موسما مذهلا بالنسبة لنا، لا يزال أمامنا الكثير لنلعب من أجله ونتطلع إليه ولا وقت لدينا للإحباط."

وعن تتويج ليفربول، قال دي بروين /28 عاما/ :"دائما تشعر بخيبة أمل عندما تخفق في تحقيق الفوز، لكننا صادقون بما يكفي للقول إن ليفربول كان أفضل خلال هذا العام."

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