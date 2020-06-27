الملحن وليد سعد يشيد بصوت هيثم شاكر عبر "إنستجرام"

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أشاد الموسيقار وليد سعد، بصوت الفنان هيثم شاكر، من خلال نشر تغريدة جديدة، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتب وليد، خلال التغريدة: "يا هيثم انت صوتك كله احساس وبيوصل الأغاني بسهولة للناس".





يذكر أن آخر أعمال هيثم شاكر، أغنية "لحقتيني" من ألبوم "معرفة قديمة" الذي طرحه العام الماضي، وقدم الأغنية بمناسبة عيد الفطر المبارك، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وجدير بالذكر أن هيثم شاكر، بدأ التحضير لألبومه الجديد، وذلك بعدما حقق البومه القديم الذي طرحعه عام 2019 نجاحًا جماهيرًا كبيرًا.