توخيل يشيد بقدرات نيمار

السبت 27/يونيو/2020 - 02:24 م
نيمار
نيمار
ريهام عبد المحسن
أشاد الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان بنجم الفريق البرازيلي نيمار وأكد أنه في حالة بدنية وذهنية رائعة وذلك عقب استئناف التدريبات وسط إجراءات احترازية مشددة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان باريس سان جيرمان قد توج ببطولة الدوري الفرنسي بقرار اعتباري بعد إلغاء المسابقة في 30 أبريل الماضي وينتظر خوض نهائي بطولتي كأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية.

وقال توخيل في تصريحات صحفية :"نيمار متواجد مع بقية زملائه فهو يبدو بحالة بدنية وذهنية رائعة".

وعن جاهزية الفريق، قال توخيل: "لسنا أمام أمر ضروري، لدينا 5 أسابيع للاستعداد، الأهم أن نبقى سويا خلال هذه الفترة دون أن يتعرض أحد لإصابات قوية وفي نفس الوقت محاولة استعادة اللياقة البدنية".

واختتم توخيل تصريحاته قائلاً:"الأمر ليس سهلا لأن الفريق لا يتدرب بصورة طبيعية منذ 4 أشهر، علينا الانتباه جيدًا لصحة اللاعبين فهي الأهم في الوقت الذي أشعر بسعادتهم بعد العودة للتدريبات".

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