متحدث الكنيسة يعلق على قرار تأجيل فتح كنائس القاهرة والإسكندرية

علق القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على قرارات المجمع المقدس والتي أوصت بتأجيل فتح الكنائس القاهرة والإسكندرية حتى منتصف يوليو.





وقال: القرارات جاءت نتيجة الصلاة والدراسة وصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والآباء المطارنة وأساقفة المجمع المقدس مع شعب الكنيسة طوال الفترة القادمة.





وتابع "حليم"، في تصريحات خاصة إلى بوابة الفجر: "وهذا ما تلاحظ على صفحات السوشيال ميديا وجود دعوات وسط الشعب برفع الصلاة من أجل أن يقود الروح الكنيسة من خلال قداسة البابا والآباء والله استجاب".





وتابع: "وأيضا جاء بعد دراسة متأنية للأحوال التي تمر بها البلد واضعين نصب أعيننا الإنسان الذي هو محور خدمتنا واهتمامنا وحفاظا على كل مصري على أرض مصر كان هو محور القرارات التي اتخذت اليوم وأيضا تعد الآن مذكرة تفصيلية بالإجراءات التي سوف يتم اتخاذها في حال أي ايبارشية أعادت الصلاة في كنائسها ان تلتزم بها".









- المجمع المقدس يقرر تأجيل فتح كنائس القاهرة والإسكندرية حتى منتصف يوليو





وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد نشرت تفاصيل اجتماع المجمع المقدس والذى ترأسه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عبر تقنية الفيديو كونفرانس والتفاصيل هى كالآتى: في إطار متابعة الوضع الصحي وانتشار جائحة فيروس كورونا، وقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء الأخيرة، اجتمعت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس) صباح السبت ٢٧ يونيو ٢٠٢٠ برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، ونظرًا لحالات العدوى والإصابات والوفاة واختلاف معدلاتها من إيبارشية إلى أخرى وبمستويات شديدة متوسطة خفيفة، رأت اللجنة أن يقوم الأب الأسقف مع مجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة أسبوعين أو أكثر، أو فتحها تدريجيًّا مع مراعاة كافة الإجراءات الصحية





وحث المجمع المقدس على مراعاةً كاملةً وشاملةً، وبصورة جدية مع تعليق الصلوات بشكل كامل بكافة إيبارشيات الكرازة المرقسية يومي الأحد والجمعة وفقًا لقرار مجلس الوزراء.





وفي حالة اختيار الفتح التدريجي في أي إيبارشية نوصي بالالتزام بكافة التعليمات التي ستصدر لاحقًا في مذكرة خاصة.



