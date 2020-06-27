الأهلي يتلقى خبرا سارا بشأن رمضان صبحي

السبت 27/يونيو/2020 - 02:16 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
حسام مجدي
تلقى النادي الأهلي نبأ سارا بشأن رمضان صبحي نجم الفريق الأحمر والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحاول النادي بشكل كبير شراء عقد اللاعب بشكل نهائي من هيدرسفيلد أو تجديد إعارته لموسم أخر.

وكشفت صحيفة " Football League World" البريطانية أنه المؤكد حتى الآن ألا يستمر رمضان صبحي مع نادي هيدرسفيلد تاون في الموسم القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك صعوبة كبيرة في استمرار رمضان صبحي مع هيدرسفيلد خاصة مع اقتراب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لذلك سيفكر النادي في بيعه للإستفادة منه ماديا.

وأكدت الصحيفة أن الأقرب لرمضان صبحي حتى الآن هو الاستمرار مع النادي الأهلي أو الانتقال إلى أحد فرق أوروبا الصغيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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