زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب الساحل الشمالي الغربي لفرنسا

السبت 27/يونيو/2020 - 02:03 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة، اليوم السبت 27 يونيو، قبالة سواحل فرنسا، كما أظهرت بيانات من خدمة الزلازل الفرنسية.

وقالت الوكالة، إنها سجلت الزلزال على بعد 105 كيلومترات (65 ميلا) جنوب شرق بلدة دوارنينيز في الساعة 10:59 بتوقيت جرينتش. كان مركز الزلزال على عمق كيلومترين (1.2 ميل)، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

لا توجد تقارير عن خسائر أو أضرار ناجمة عن الزلزال. لم يصدر تحذير من تسونامي.

نادرا ما تحدث الزلازل التي تبلغ قوتها 4-5، والتي تعتبر معتدلة، في فرنسا. في نوفمبر 2019، تم الكشف عن زلزالين بقوة 5.1 و 5.7 في جنوب فرنسا.

وفي سياق منفصل، وقع زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب غرب تركيا، وليس بعيدًا عن مدينة إزمير.

وبحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في الوقت الحالي، لا توجد تقارير عن أضرار أو وفيات من الزلزال، كما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، صباح يوم الجمعة، بأن زلزالاً قوته 5.2 درجة ضرب غرب تركيا.

وأكد، أن مركز الزلزال يقع على بعد 13 كم شمال غرب جولمارمارا - مركز مانيسا الإقليمي.

ووفقًا للمركز، فإن 20 مليون شخص على الأقل يعيشون في المنطقة شعروا بالزلزال.

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