رئيس الوزراء: الحرب على الإرهاب لن تشغلنا عن تنمية سيناء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، استمرار تقديم أوجه الدعم والمساعدة كافة للمواطنين بمحافظة شمال سيناء، في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والطبية.





جاء ذلك خلال استعراضه تقريرًا من محافظ شمال سيناء، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، تضمن أن إجمالي ما تم صرفه منذ عام 2015 وحتى شهر مايو 2020 كدعم أومساعدات سواء إنسانية أو طبية أو مجتمعية لأهالي شمال سيناء، وكذا ما تم من تعويضات لأسر الشهداء والمصابين أو لأصحاب المنازل والزراعات، قد وصل إلى نحو 3.5 مليار جنيه.





كما تضمن التقرير، ما تم من جهود نفذتها مختلف أجهزة الدولة المعنية لتعويض المتضررين من المواجهات الأمنية بين قوات إنفاذ القانون والعناصر الإرهابية، وذلك بمحافظة شمال سيناء، خلال الفترة من 2015 وحتى منتصف مارس 2020.





الحرب على الإرهاب

وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية فى حربها ضد الإرهاب، لن تنسى دورها فى تحقيق أوجه التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، خاصة على أرض سيناء العزيزة، وكذا توفير مختلف أوجه الرعاية والدعم لأهالي هذه القطعة الغالية، مثمنًا الدور الذى تقوم به منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى من جهود فى هذا الإطار، بالتعاون مع ما تقوم به مختلف الجهات الحكومية.





وأظهر التقرير، أن إجمالي المخصصات المالية في مجال المساعدات الإنسانية، وصلت إلى أكثر من 397 مليون جنيه، بلغ إجمالي ما تم صرفه من هذه المخصصات نحو 385 مليون جنيه، وذلك حتى مايو 2020، حيث تضمنت تقديم مساعدات إنسانية مختلفة للأسر والأفراد، إلى جانب توفير الدعم للحالات المتنوعة غير المدرجة باللوائح المختلفة.





مساعدات طبية

كما أوضح التقرير أن إجمالي ما تم صرفه حتى نهاية شهر مايو 2020 في مجال المساعدات الطبية وصل إلى 204.4 مليون جنيه، تتضمن تقديم خدمات طبية وصحية متنوعة، إلى جانب توفير مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة، وذلك فى إطار ما تم توقيعه من بروتوكولات تعاون بين وزارة الصحة وعدد من الجامعات المصرية، ومعهد القلب، لتقديم الخدمات الطبية لأسر محافظة شمال سيناء، هذا فضلًا عما يتعلق بفريق الانتشار السريع الخاص بدعم مستشفى العريش.



