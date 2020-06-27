إنفواجرافيك.. 4 قرارات للكنيسة القبطية بشأن استئناف الصلوات

أصدرت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عددًا من القرارات، في اجتماعها اليوم السبت، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" برئاسة البابا تواضروس الثاني.





وترصد "الفجر" أبرز قرارات اللجنة، على النحو التالي:





1- تأجيل جميع القداسات في القاهرة والإسكندرية نظرًا لارتفاع إصابات كورونا





2- يُترك أمر تعليق الصلوات لمدة أسبوعين أو فتحها في باقي المحافظات حسب كاهن كل إيبراشية





3-تعليق كامل للقداسات الأسبوعية كالأحد والجمعة في المحافظات كافة





4- يقام قداس استثنائي بمناسبة عيد الرسل بحد أقصى 25 فردًا.





كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتبارًا من اليوم السبت، ولحين إشعار آخر، في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المُستجد _كوفيد - 19)، مع خضوع جميع الإجراءات للمتابعة لتقدير الموقف.





وفيما يلي نستعرض تلك الإجراءات المهمة:





(إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بأنحاء الجمهورية على جميع الطرق - تستقبل المساجد المُصلين لأداء الشعائر الدينية عدا الجمعة - فتح الكنائس لممارسة الطقوس كافة، ما عدا الصلوات الرئيسية الجماعية - فتح بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم والمحال من 6 صباحًا حتى 10 مساءً - عدم تقديم "الشيشة" بالمقاهي والإلتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة - السماح للمحال التجارية والحرفية باستقبال الجمهور من 6 صباحًا حتى 9 مساءً - تعمل المخابز والبقالة ومحال الخضراوات والفاكهة واللحوم على مدار الـ 24 ساعة - فتح الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية من 6 صباحًا حتى 9 مساءً).



