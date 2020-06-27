إنفواجرافيك.. 4 قرارات للكنيسة القبطية بشأن استئناف الصلوات

السبت 27/يونيو/2020 - 02:14 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مارينا بشارة
أصدرت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عددًا من القرارات، في اجتماعها اليوم السبت، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" برئاسة البابا تواضروس الثاني.

وترصد "الفجر" أبرز قرارات اللجنة، على النحو التالي:

1- تأجيل جميع القداسات في القاهرة والإسكندرية نظرًا لارتفاع إصابات كورونا

2- يُترك أمر تعليق الصلوات لمدة أسبوعين أو فتحها في باقي المحافظات حسب كاهن كل إيبراشية

3-تعليق كامل للقداسات الأسبوعية كالأحد والجمعة في المحافظات كافة

4- يقام قداس استثنائي بمناسبة عيد الرسل بحد أقصى 25 فردًا. 

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتبارًا من اليوم السبت، ولحين إشعار آخر، في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المُستجد _كوفيد - 19)، مع خضوع جميع الإجراءات للمتابعة لتقدير الموقف.

وفيما يلي نستعرض تلك الإجراءات المهمة:

(إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بأنحاء الجمهورية على جميع الطرق - تستقبل المساجد المُصلين لأداء الشعائر الدينية عدا الجمعة - فتح الكنائس لممارسة الطقوس كافة، ما عدا الصلوات الرئيسية الجماعية - فتح بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم والمحال من 6 صباحًا حتى 10 مساءً - عدم تقديم "الشيشة" بالمقاهي والإلتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة - السماح للمحال التجارية والحرفية باستقبال الجمهور من 6 صباحًا حتى 9 مساءً - تعمل المخابز والبقالة ومحال الخضراوات والفاكهة واللحوم على مدار الـ 24 ساعة - فتح الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية من 6 صباحًا حتى 9 مساءً).

وتتضمن القرارات: (زيادة نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية عن 25% من الطاقة الاستيعابية - يُسمح بإستقبال الجمهور في دور الثقافة والسينما والمسارح بنسبة لاتزيد عن 25% من طاقتها - استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة - منع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية - يستمر تعليق تواجد الطلاب لتلقي العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها - تحدد السلطة المختصة موعد إعادة تشغيل حضانات الأطفال والضوابط اللازمة لذلك - توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من 12 منتصف الليل حتى 4 صباحًا).
إنفواجرافيك.. 4 قرارات للكنيسة القبطية بشأن استئناف الصلوات
إنفواجرافيك.. 4 قرارات للكنيسة القبطية بشأن استئناف الصلوات

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تواضروس الكنيسة القبطية الفجر استئناف الصلوات

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