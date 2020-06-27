3 ملايين عاطل عن العمل في ألمانيا خلال يونيو

السبت 27/يونيو/2020 - 02:20 م
بوابة الفجر
توقع مؤسسات مالية رائدة في ألمانيا استمرار الزيادة في أعداد العاطلين عن العمل جراء أزمة جائحة كورونا، وفقا لـ"الألمانية".


وقالت فريتسي كولر-جايب، كبيرة الاقتصاديين في بنك التنمية الألماني، المملوك للدولة: "قد يواصل عدد العاطلين عن العمل الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، لأنه سيكون هناك مزيد من تسريح العمالة، وتراجع في معدلات التوظيف من قبل الشركات".


كما تتوقع الخبيرة الاقتصادية في مجموعة "أليانز" الألمانية للتأمين، كاتارينا أوترمول، ارتفاع عدد العاطلين عن العمل، حيث قالت: "في النهاية، لن تتمكن العديد من الشركات من تجنب تعديلات القدرات الاستيعابية، أي شطب الوظائف أو حتى الإفلاس... لذلك، فإن نحو خمس العاملين بدوام جزئي في ألمانيا معرضون لخطر متزايد من الوقوع في البطالة".


ويتوقع الخبير في مصرف "دويتشه بنك"، مارك شاتنبرج، أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل في يونيو الجاري نحو 3 ملايين عاطل، بزيادة قدرها نحو 180 ألف عاطل مقارنة بشهر مايو الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2013.


وذكر شاتنبرج أن عدد الموظفين الذين تم إحالتهم إلى نظام العمل بدوام جزئي قد يصل حتى نهاية الشهر الماضي إلى نحو 8 ملايين موظف.


وفي المقابل، تتوقع "أليانز" أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا هذا الشهر 2.869 مليون عاطل.

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