



مسلسل ليه لا الحلقه 12 | ننشر مواعيد عرض مسلسل امينة خليل الجديد (ليه لا) الحلقة الثانية عشر عبر منصة شاهد "VIP" الرقمية (تفاصيل الحلقة 12)



ينتظر عشاق مسلسل ليه لا الحلقه 12 الذي تخوض بطولته الفنانة أمينة خليل عرض الحلقة الثانية عشر، وذلك بعد أن اشتدت أحداث المسلسل إثارة خلال الحلقات السابقة.





مسلسل ليه لا الحلقه 12

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل ليه لا الحلقه 12 الثانية عشر في تمام الساعة 12:30 صباحًا الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل.





مسلسل ليه لا الحلقه 12

ويعرض مسلسل ليه لا الحلقه 12 عبر المنصة الرقمية شاهد "VIP" التابعة لمجموعة قنوات "MBC" الفضائية، وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، ويتكون مسلسل ليه لا بطولة أمينة خليل من 15 حلقة فقط.





تفاصيل مسلسل ليه لا الحلقه 12

سرقت "عاليا" التصميمات الخاصة بها بمساعدة "آدم" من المصنع سرًا، دون علم عمها بهذا الأمر، وشهدت العلاقة بين علي وليلى في مسلسل ليه لا الحلقة 12 توتر كبير، تطورت علاقة عاليا بحسين، وبدأت بالإحساس بمشاعر طيبة تجاهه، وطلب عم أولاد سهير الزواج منها، والتي تقوم بدروها الفنانة هالة صدقي، ولكنها رفضت.





قصة مسلسل ليه لا

أثارت أحداث الحلقة الأولى الجدل بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قصة العمل الجرئية حيث تدور قصة مسلسل ليه لأ في إطار اجتماعي حيث يناقش فترة جيل الثلاثينات من العمر وخلق ‏مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار والصراع ما بين التشبث بالتقاليد ‏وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة‎.‎





وتجسد بطلة العمل أمينة خليل دور فتاة تدعى "عاليا" وتبلغ من العمر 31 عامًا وتقرر الاستقلالية في حياتها الشخصية والعملية وقامت بالهرب من زواجها يوم حفل الزفاف، وتستكمل أحداث المسلسل بشعور أمينة خليل بأنها شخصية منبوذة بشكل كبير في المجتمع بسبب هذا التصرف غير المألوف.





أبطال مسلسل ليه لا

مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، ‏بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر ‏السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف‎.‎





مسلسل ليه لا الحلقه 12 | ننشر مواعيد عرض مسلسل امينة خليل الجديد (ليه لا) الحلقة الثانية عشر عبر منصة شاهد "VIP" الرقمية (تفاصيل الحلقة 12)



