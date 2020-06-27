بعد تعرض شيرين رضا للتحرش.. "ليه لأ" مطلوب على جوجل
السبت 27/يونيو/2020 - 02:06 م
رشا عادل
أحتلت الحلقة 12 من مسلسل "ليه لأ"، قائمة مؤشرات البحث العالمي جوجل، وذلك بعد عرض الحلقة خلال الساعات القليلة الماضية.
وشهدت الحلقة 12 من مسلسل "ليه لا"، العديد من الأحداث المؤثرة للغاية حيث ذهبت عالية إلى ملجأ لللكلاب وهو المكان الذي وضعت به أحد الكلاب التائهة وقدمت لهم المساعدات، كما نعرضت هالة للتحرش.
مسلسل "ليه لأ"، تدور أحداثة في إطار أجتماعي حول قضايا المرأة، وشارك في بطولته الفنانة أمينة خليل ومحمد الشرنوبي وهالة صدقي وشيرين رضا وعمر السعيد وبسنت شوقي ومريم الخشيت.
وشهدت الحلقة 12 من مسلسل "ليه لا"، العديد من الأحداث المؤثرة للغاية حيث ذهبت عالية إلى ملجأ لللكلاب وهو المكان الذي وضعت به أحد الكلاب التائهة وقدمت لهم المساعدات، كما نعرضت هالة للتحرش.
مسلسل "ليه لأ"، تدور أحداثة في إطار أجتماعي حول قضايا المرأة، وشارك في بطولته الفنانة أمينة خليل ومحمد الشرنوبي وهالة صدقي وشيرين رضا وعمر السعيد وبسنت شوقي ومريم الخشيت.
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