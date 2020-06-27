بعد تعرض شيرين رضا للتحرش.. "ليه لأ" مطلوب على جوجل

السبت 27/يونيو/2020 - 02:06 م
بوابة الفجر
رشا عادل
أحتلت الحلقة 12 من مسلسل "ليه لأ"، قائمة مؤشرات البحث العالمي جوجل، وذلك بعد عرض الحلقة خلال الساعات القليلة الماضية.

وشهدت الحلقة 12 من مسلسل "ليه لا"، العديد من الأحداث المؤثرة للغاية حيث ذهبت عالية إلى ملجأ لللكلاب وهو المكان الذي وضعت به أحد الكلاب التائهة وقدمت لهم المساعدات، كما نعرضت هالة للتحرش.

مسلسل "ليه لأ"، تدور أحداثة في إطار أجتماعي حول قضايا المرأة، وشارك في بطولته الفنانة أمينة خليل ومحمد الشرنوبي وهالة صدقي وشيرين رضا وعمر السعيد وبسنت شوقي ومريم الخشيت.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ يوم

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حبس سما المصري 3 سنوات لاتهامها بالتحريض على الفجور

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ حوالي 13 ساعة

الرئاسة تكشف تفاصيل 5 ساعات مفاوضات مع إثيوبيا بشأن السد

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يتجه لحسم صفقة مدوية

منذ ساعة و 15 دقيقة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. حبس سما المصري 3 سنوات لاتهامها بالتحريض على الفجور

منذ ساعتين و 15 دقيقة

طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتلقى خبرا سارا بشأن رمضان صبحي

منذ 43 دقيقة

"الصيادلة" توجه تحذيرا للمصريين بعد عودة الحياة لطبيعتها

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد اختطاف نجلته في مسلسل البرنس الحلقة 17.. محمد رمضان مطلوب على جوجل

تعرف على موعد العرض الأول لمسلسل "ليه لاء"

قبل عرضه بساعات.. مسلسل "ليه لأ" يتصدر تريند جوجل

بعد عرض أولى حلقاته.. مسلسل "ليه لأ" مطلوب على جوجل

أبرزها اشتباه بـ"كورونا".. هالة صدقي تكشف الصعوبات التي واجهت فريق عمل "ليه لأ" (فيديو)

غدًا.. هالة صدقي ضيفة "مشتاقين للغاليين"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:24 م

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

12:56 ص

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

12:54 م

"الصيادلة" توجه تحذيرا للمصريين بعد عودة الحياة لطبيعتها

10:21 ص

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

02:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!