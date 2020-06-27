زيدان يتحدث عن مواجهة إسبانيول في الليجا غدًا

السبت 27/يونيو/2020 - 02:03 م
زيدان
زيدان
علي نبوي
تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن مواجهة فريقه غدًا أمام إسبانيول في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

زيدان قال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"نحن ندرك منذ البداية أن هناك 11 مباراة نهائية تنتظرنا، تبقت 7 الآن، فوزنا ب4 مباريات لا يعني شيئا، فعلينا الاستمرار".

‏وأضاف :"إسبانيول سيجعل مهمتنا صعبة لأنهم يحتاجون للنقاط الثلاث".

‏وزاد ؛"غدًا نهائيٌ آخر، وعلينا اللعب بكامل قوتنا".

وأشار :"ليس لدي تعليقٌ حيال قرار إسبانيول بإقالة المدرب من منصبه قبل مواجهتنا، لكنني أشعر بالحزن من أجله. إنها لحظات صعبة بالنسبة له".

وتطرق زيدان للحديث عن القائد سيرجيو راموس قائلا :"منذ صغره، أظهر سيرخيو راموس موهبته وأنه سيصبح أحد العظماء، لقد امتلك الجودة وفوق ذلك الشخصية".

‏وتابع :"يريد الفوز دائما ويريد صنع تاريخ هذا النادي، لست متفاجئا بما وصل إليه سيرجيو، نحن محظوظون لامتلاكه معنا في مدريد، وأتمنى أن يستمر حتى نهاية مسيرته".

وحول خسارة ريال مدريد هذا الموسم من فرق أسفل الترتيب قال :"لن نستسهل الخصم، نعلم أن المباراة بين الأول والأخير، لكن ذلك لا يعني شيئا، لأنه يجب إثبات ذلك في الملعب".

‏وواصل :"إسبانيول يريد النقاط الثلاث، وعلينا القتال من أجلها".

وأوضح :"لن تصيبنا ثقة زائدة، نحن نعرف الوضع الذي نلعب فيه ضد الأخير، سيظهرون أنهم يريدون 3 نقاط، ولن نثق حدث نفس الشيء في المباراة ضد مايوركا، لكن نحن نعرف ما نريد".

وأردف :"أنا محظوظ لتدريب ريال مدريد، لا أحب أن أقول كلمة الحظ، عليك أن تؤمن بما تفعله، عليك أن تستمتع بما لديك، أنا محظوظ لتدريب الأفضل، و في أفضل نادي في العالم لديك اللاعبين الأفضل".

أخبار تهمك

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حبس سما المصري 3 سنوات لاتهامها بالتحريض على الفجور

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الزمالك يتجه لحسم صفقة مدوية

منذ ساعة و 13 دقيقة

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ يوم

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الرئاسة تكشف تفاصيل 5 ساعات مفاوضات مع إثيوبيا بشأن السد

منذ حوالي 15 ساعة

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ ساعتين

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ ساعة و نصف

الأهلي يتلقى خبرا سارا بشأن رمضان صبحي

منذ 41 دقيقة

طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حبس سما المصري 3 سنوات لاتهامها بالتحريض على الفجور

منذ ساعتين و 12 دقيقة

"الصيادلة" توجه تحذيرا للمصريين بعد عودة الحياة لطبيعتها

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:24 م

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

12:56 ص

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

12:54 م

"الصيادلة" توجه تحذيرا للمصريين بعد عودة الحياة لطبيعتها

10:21 ص

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

02:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!