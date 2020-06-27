كورونا يتوحش.. 10 ملايين إصابة حول العالم بالفيروس القاتل

عاودت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم، إلى الارتفاع، حيث تخطى 9 مليون و876 ألفا و129 حالة، بينما وصلت الوفيات إلى 495 ألف و414 حالة.





ويرصد " الفجر "، حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم والوفيات.





إصابات ووفيات كورونا

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى 9 مليون و876 ألف و129 حالة، بينما وصلت الوفيات إلى 495 ألف و414 حالة، وسجلت حالات التعافي من الوباء العالمي 5 مليون و317 ألف و404 حالة، حسبما كشفت منظمة الصحة العالمية.





أمريكا

تزايدت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة الأمريكية التي وصلت إلى مليونان 545 ألف و674 حالة، و127،349 ألف حالة وفاة.





البرازيل

بينما وصل إجمالي حالات الإصابة بالوباء اللعين في البرازيل، إلى مليون و274 ألف و974 حالة، و55،961 ألف وفاة.





روسيا

وفي روسيا، وصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى 620 ألف و794 حالة.





بريطانيا

بينما شهدت بريطانيا، وصول إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 309 ألف و360 حالة، في حين تخطت الوفيات إلى 43،414 ألف.





السعودية

فيما سجلت المملكة العربية السعودية، 174،577 إصابة بالفيروس على مدار الشهور الماضية.





مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن وصول حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر إلى 62 ألف و755 حالة، ووفيات 2،620 حالة.





الإمارات

فيما أعلنت الإمارات تسجيل نحو 46 ألف و973 حالة مصابة بالوباء اللعين.





واحتلت مصر المرتبة الأولي في عدد الوفيات بفيروس كورونا، بـ2،620 حالة ويليها السعودية بـ1،474 حالة وفي المرتبة الثالثة جاءت العراق بـ1،559 حالة ويليها الجزائر بـ885 حالة، وفي المركز الخامس تواجدت السودان بـ559 حالة.





وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



