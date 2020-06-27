فضيحة جنسية داخل إحدى سيارات الأمم المتحدة في إسرائيل

السبت 27/يونيو/2020 - 01:40 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات

أظهر مقطع فيديو ممارسة جنسية فاضحة داخل إحدى سيارات منظمة الأمم المتحدة الرسمية في إسرائيل، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

ونشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لامرأة ترتدي فستانا أحمر في وضع "مخل" إلى جانب رجل في المقعد الخلفي من سيارة رباعية الدفع تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

 

وقد وأوردت بعض المصادر، أن الفديو تم تصويره في شارع رئيسي في تل أبيب على مقربة من البحر.

 

وعلى الفور أجرت منظمة الأمم المتحدة، تحقيقا بشأن الفيديو، موضحة أنها باتت قريبة من تحديد الأفراد الذين ظهروا في المقطع.

 

وظهر في الفيديو راكب ثالث في المقعد الأمامي من السيارة، بينما رجحت المنظمة أن يكون المتورطون من أعضاء مهمة حفظ السلام في إسرائيل.

 

ومن جانبه، أدان وأدان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التصرف الذي جرى توثيقه في فيديو من 18 ثانية، واصفا إياه بـ"المقيت".

 

وقال ستيفان دوجاريك، إن هذا الفيديو يتعارض مع كل ما تنشط الأمم المتحدة لأجله، وأكد أن المنظمة حريصة على تفادي هذه التصرفات المشينة من قبل الموظفين.

 

وحين سئل دوجاريك حول ما إذا كانت العملية الجنسية الموثقة، رضائية أم مدفوعة، أوضح أن هذه الجوانب تدخل ضمن مهام التحقيق.

 

وكانت منظمة الأمم المتحدة، فرضت عقوبات مشددة على موظفيها الذين يتورطون في "فضائح جنسية"، وفي حال خرقوا القواعد، يتم ترحيلهم ووقف مهامهم في عمليات حفظ السلام.

 

ويذكر أن الدول التي ينتمي إليها موظفو منظمة الأمم المتحدة، هي التي تتولى اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة بحقهم.

 

وخلال السنوات الأخيرة، كشفت الصحافة عددا من الفضائح الجنسية لموظفين في الأمم المتحدة، وتوعد الأمين العام غوتيريس بعدم التساهل نهائيا مع من يتورطون في فضائح الجنس خلال أداء مهامهم.

 

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