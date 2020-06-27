الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية.. مراجعة "ليلة الامتحان"





يؤدي طلاب الثانوية العامة 2020 غدًا الأحد الموافق الـ28 من يونيو 2020 امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، وهو ما يجعلهم يبحثون عن المراجعات النهائية "مراجعة ليلة الامتحان" لمحاولة تجميع أكبر قدر من المعلومات، وتثبيت بعض الموضوعات المتوقع أن تأتي لهم في اختبار الغد.





ونرصد لكم في السطور القليلة التالية، مراجعة ليلة الامتحان لمادة الرياضيات التطبيقية، من خلال توفير لينك مباشر يمك الطلاب من الاطلاع على المحاضرات المقدمة في علم الديناميكا ومنها مراجعة سريعة على منهج الرياضيات وأسئلة لتقييم الطلاب والطالبات قبل اداء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية بساعات.





وحرصت وزارة التربية والتعليم المصرية على طلاب الثانوية العامة 2020 من خلال توفير المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية مراجعة "ليلة الامتحان"، والتسهيل على طلبة الصف الثالث الثانوي، في الحصول على مراجعات نهائية وأسئلة تطبيقية بإجاباتها من خلال العديد من المحاضرات.





وأتحت التربية والتعليم عبر مواقعها الإلكترونية التي أطلقتها مؤخرًا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومنها رابط سريع ومباشر يسهل على الطلاب معرفة قانون نيوتن الاول وحل أسئلة عليه قبل امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكية المقرر أداء امتحانها صباح غدًا الأحد.





وأطلقت الوزارة موقع thanaweya المجاني للتسهيل على طلاب وطالبات الشعبة العلمية معرفة كافة المراجعات النهائية التي تم عرضها عبر هذا الموقع مع حل مجموعة من الأسئلة لقانون نيوتن الاول والثاني، وهو ما نوفره لطلابنا وقرائنا الكرام.





ويضم الموقع العديد من المحاضرات في مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" تضم مقدمة في علم الديناميكا في المحاضرتين الأولى والثانية، مع شرح قانون نيوتن الأول، إضافة إلى عرض مسائل وأمثلة عن قانون نيوتن الأول وكيفية حلها في بقية المحاضرات التي من خلالها يتمكن طلاب وطالبات الثانوية العامة 2020 من معرفة الأسئلة المتوقعة وإجاباتها والتركيز على أهمها.





هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ". وللحصول على مراجعة "ليلة الامتحان" لطلبة وطالبات الثانوية العامة في مادة "الديناميكا" التي يؤدي أبناؤنا الاختبار فيها يوم غد الأحد من خلال الضغط "".





الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية.. مراجعة "ليلة الامتحان"



