هالاند يكشف عن طموحه في الموسم الجديد

تحدث المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند، عن رغبته في الموسم الجديد في ظل ارتباط اسمه بالرحيل إلى فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.





تصريحات إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند





وتحدث المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند، عن سعادته بالتواجد مع الفريق الألماني، عبر تصريحات صحفية.





وقال هالاند في تصريحات صحفية: "دورتموند هو أحد أكبر الأندية في العالم، وقد وقعت عقدًا طويل الأمد هنا، وكما قلت من قبل، لقد وصلت للتو إلى هنا، لذا فأنا لا أفكر في مغادرة النادي مرة أخرى، لا أفكر كثيرًا في المستقبل".





وأكمل مهاجم بروسيا دورتموند: "أعيش الوقت الحاضر، اخترت دورتموند مع اقتناع تام في الشتاء".





وأتم هالاند تصريحاته: "نحن في المرتبة الثانية وسعداء بها، ولكن بالطبع كنا نود إبقاء السباق مع بايرن مفتوحًا لفترة أطول".



