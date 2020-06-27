تحت تهديد السلاح.. اختطاف سيدة معاقة واغتصابها في الزراعات بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة الضواحي، من إلقاء القبض على المتهمين باغتصاب سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة في أحد المناطق الزراعية تحت تهديد السلاح.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا من سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة بتعرضها للاغتصاب على يد شابين، وذلك أثناء عودتها من أحد الأسواق، حيث استقلت "تروسيكل" بهدف إيصالها إلى منزلها، إلا أن السائق توقف في الطريق وأقل شخص آخر معه، وقرب إحدى المناطق الزراعية أجبروها على النزول وقاما باغتصابها بالتناوب والاعتداء عليها بالضرب وتهديدها بسلاح أبيض.





وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عصام عطوان رئيس مباحث المحافظة، ضم الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز شرطة الضواحي والنقباء ملهم البلتاجي، وحسن رضوان، ومحمد جبر، معاونين المباحث، وبعمل التحريات السرية أكدت صحة المعلومات، وتبين أن وراء ارتكاب الحادث المدعو، " أسامة.أ. 32 عامًا" وشهرته "الفار"، والمدعو" سيد. أ.ح 29 عامًا" وشهرته "القرد" وتمكنه من ضباط الجناة.



