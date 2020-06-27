عاجل.. إنهيار سما المصري فور النطق بحكم حبسها

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إنهارت الفنانة سما المصري، من البكاء فور صدور الحكم عليها بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنية، وذلك لاتهامها بلتحريض على الفسق والفجور.



وظهرت سما، خلال الجلسة وسط حراسة مشددة مرتدية الكمامة عباءة بيضاء، ووضعت على رأسها الحجاب".



وعقب اصدار الحكم رددت سما قائله: "أنا معملتش حاجة حسبي الله ونعم الوكيل".



وقضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، صباح اليوم السبت بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 الف جنية ومصادرة المضبوطات لاتهامها بالتحريض على الفسق، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، والتحريض على نشر وبث مقاطع خادشة للحياء.

