طريقة الاستعلام عن العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات ومواعيد صرفها والزيادة المقررة لكل مستحق (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية)

السبت 27/يونيو/2020 - 01:24 م
المعاشات
المعاشات

طريقة الاستعلام عن العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات ومواعيد صرفها والزيادة المقررة لكل مستحق (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية)

تستقبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال موقعها طلبات استقبال أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس المجمدة وهما أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات للخمس اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 حتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الاستعلام عن قيمة العلاوات لكل مستحق ونسبة الزيادة لهم من خلال موقع الهيئة.

وسنُقدم لكم متابعينا الكرام تقريرًا شاملًا عن طريقة الاستعلام عن العلاوات الخمسة والزيادة المقررة لكل مستحق فى نقاط محددة.

1- الدخول على موقع هيئة التأمينات عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

2- الاستعلام بالرقم التأمينى الخاص بصاحب المعاش المستحق.

‎3- في حالة عدم إتاحة وجود الرقم التأميني يتم الاستلام بالرقم القومي.

4- يظهر اختيار تحت مسمى "انا لست برنامج روبورت" ثم يقوم المستخدم بالضغط عليها.

5- سيطلب البرنامج اختيار بعض الصور المحددة مثل اختيار الصور التي بها "قوارب" أو "نوافذ" حتى يتم التأكد من أن المستخدم شخص وليس برنامج روبورت.

ويستفيدون من العلاوات الخمس هم أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات للخمسة اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 حتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويبلغ عدد المستفيدين من زيادة هذه العلاوات 2.4 مليون مواطن، منهم  1.9 مليون من القطاع الحكومي وحوالي 524 ألف من العام والخاص، وستصرف بأثر رجعي وأن تكلفة العلاوات سنويًا ستصل إلى 7 مليارات جنيه ليكون إجمالى تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه وان عدد المستفيدين من العلاوات الخمسة لاصحاب المعاشات يبلغ 2.4 مليون مواطن.

طريقة الاستعلام عن العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات ومواعيد صرفها والزيادة المقررة لكل مستحق (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية)

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