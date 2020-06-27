أحلام الشامسي لـ أنغام: "وحشتيني"

السبت 27/يونيو/2020 - 01:21 م
بوابة الفجر
رشا عادل
عبرت الفنانة الإمارتية أحلام الشامسي، عن أشتياقها الشديد للفنانة المصرية أنغام، من خلال نشر تغريدة جديدة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".


وكتبت أحلام، خلال التغريدة: "وحشتيني أنتي إيه فينك يا الله منتظرينك".


يذكر أن آخر أعمال أحلام الشامسي، أغنية "أبرحل" من كلمات حسين عبد العزيز، ومن ألحان بوعلي، ومن توزيع عصام الشرايطي، ومكس جاسم محمد، ومن إيقاع إبراهيم حسن، وطرحت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يويتوب".


 

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