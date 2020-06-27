السودان يسجل 174 إصابة و13 حالة وفاة بفيروس كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 01:18 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت، 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، ارتفاع حصيلة تفشي فيروس كورونا إلى 9257 إصابة، و572 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين منذ بدء تفشي الفيروس 4014 شخصا.

 

وكانت العاصمة السودانية الخرطوم، تعتبر أكثر المناطق تضررا من تفشي الوباء حيث سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 117 إصابة، و5 حالات وفاة.

 

وأكدت الصحة السودانية، على ارتفاع العدد الكلي للمصابين بالفيروس إلى 6730 حالة، بينها 413 وفاة، وارتفع عدد المتعافين إلى 2278 شخصاً أن إجمالي الإصابات في البلاد، ارتفع بذلك إلى 6730، بينها 413 وفاة.

 

هذا وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في العالم إلى 7.518.103 ملايين، كما أودى الفيروس بـ421516 ضحية، عبر العالم.

 

كما يواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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