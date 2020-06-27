المشدد 5 سنوات للمتهمين باستدراج "سائق بني سويف" والاعتداء عليه

أصدرت محكمة جنايات بني سويف حكما برئاسة المستشار عبدالهادي محمد خليفة وعضوية المستشارين خالد أحمد حسن ووائل شعبان حافظ بمعاقبة عبد العظيم عيد رمضان وشهرته سمرى وعبد الحميد نصر إبراهيم وشهرته "حمو " غيابيا بالسجن المشدد لمدة ٥ سنوات.





وكما عاقبت المحكمة حضوريا، محمد ياسين حسني عاطل بالحبس لمدة عامين والزمتهم بالمصروفات الجنائية لقيامهم بسرقة توك توك والتعدي على قائد توك توك يدعى أحمد ممدوح عبد الهادي، بالطريق العام وبالاكراه عقب قيام المتهم الأول استقلال التوك توك، وطلب من المجني عليه توصيله إلى عزبة تابعة لمركز الواسطى، حيث تواجد المتهمين الثاني والثالث، وقاموا جميعا بالتعدي بأسلحة بيضاء " عصا وشوم وكتر" مما أدى إلى إصابة المجني عليه في كف يديه وساعده وكتفه الأيمن ورجليه وتمكنوا من سرقة التوك توك وفروا هاربين.





واستمعت المحكمة إلى أقوال الرائد محمود فؤاد رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى والذي أكد على أن المتهم الأول عبد العظيم رمضان وشهرته سمري قام باستدراج المجني عليه عن طريق استيقافه طالبا توصيله إلى عزبة أبو غزالة التابعة لقرية افوه بمركز الواسطى وأثناء سيرهما قام بالاتصال بالمتهم الثالث محمد حسني فريج، وأعطى محمولة للمجني عليه ليصف له طريق العزبة، وأثناء وصولهما فوجئ المجني عليه بالمتهمين الثاني عبد الحميد نصر إبراهيم وشهرته " حمو " والثالث في انتظارهما، وانهال الثلاثة على المجنى عليه بالضرب بالعصى والشوم وسلاح ابيض كتر، وأحدثوا ما به من إصابات وسرقة التوك توك وفروا هاربين.





كما أكد رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى على أن التحريات السرية دلت على ارتكاب المتهمين الواقعة.



