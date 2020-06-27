محافظ الدقهلية يطلق إشارة البدء لمبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بدء تنفيذ مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بوحدات الرعاية الصحية بالدقهلية "مراكز طب الأسرة"، اليوم السبت، من مركز طب الأسرة بقرية ميت علي التابعة لمركز المنصورة.





وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن عدد المستفيدين من المبادرة يبلغ 700 ألف يتلقون العلاج بالمجان مدى الحياة وأنه سيتم العمل بالمبادرة من خلال ما يقرب من 50 مركز طب أسرة بالإضافة إلى جميع مستشفيات مديرية الصحة بالدقهلية بجميع مراكز ومدن المحافظة.





وأوضح المحافظ، أن المبادرة تكلف الدولة 2.5 مليار جنيه بالدقهلية وأنه وفقا للمبادرة يتم علاج المرضى بالمجان مدى الحياة من الأمراض المزمنة الضغط والسكر وأضاف أن تلقي العلاج من مراكز طب الأسرة لمنع التجمعات وتيسير تلقي المواطنين للخدمة الطبية في أماكن إقامتهم.





وأكد، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير منظومة صحية متميزة وتوفير كافة أوجه الرعاية والعناية الصحية بالمجان لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية، مضيفا أن المريض لم يعد في حاجة للذهاب إلى المستشفيات البعيدة ويمكنه تلقي العلاج وصرف الدواء من أقرب مركز طب أسرة لمحل إقامته.





ومن جانبه قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، أن الخدمات الصحية المقدمة تشمل الكشف والمتابعة وعمل الاشعة والتحاليل للامراض المزمنه ( ضغط - سكر ) سواء بالمستشفيات الحكومية ومراكز طب الاسرة ومراكز التحاليل والاشعة الخاصة المتعاقد معها من قبل وزارة الصحة على نفقة الدولة.





وشهدت مساجد الدقهلية اليوم السبت استقبال المصلين وسط إجراءات احترازية مكثفة على مستوى ٤٨٠٠ مسجد.





وحرص المصلين على ارتداء الكمامات واصطحاب سحادة الصلاه والالتزام بترك المسافات.





وكانت رفعت مديرية الأوقاف في الدقهلية بالتنسيق مع القيادات التنفيذية حالة الطوارئ، وشنت حملات مكثفة لتطهير وتعقيم المساجد.





وقامت الحملة بتطهير وتعقيم المساجد استعدادا لاستقبال المواطنين لأداء الصلاة بالمساجد بعد غلقها منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".





وتفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مسجد النصر وشدد علي الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وترك المسافات بين المواطنين بعضهم البعض



