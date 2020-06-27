رانيا منصور تشعل "إنستجرام" بإطلالة صيفية ساحرة

السبت 27/يونيو/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة رانيا منصور، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال بملابس صيفية على شط البحر.


ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور رانيا، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "صباح النور والجمال علي سيادتك ستي رانيا هانم"، وأضاف آخر" الجميله المتألقة دايما"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "جمالك جمال مُش عادي".


يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل "أسود فاتح" الذي كان من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المنقضي 2020 ولكن تأجل بسبب كورونا، ويقوم ببطولته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وأحمد فهمي.

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