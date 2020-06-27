دراسة تكشف الأثار الخطيرة لفيروس كورونا على المخ

السبت 27/يونيو/2020 - 12:46 م
بوابة الفجر
حذرت دراسة بريطانية جديدة من مخاطر فيروس كورونا وأثاره السلبية على المخ، حيث يسبب مضاعفات مثل الجلطات الدماغية والالتهابات وأعراض تشبه الخرف في بعض الحالات الشديدة.

وقالت سارة بيت، الأستاذ بكلية لندن الجامعية "هذه لمحة مهمة عن مضاعفات كوفيد-19 ذات الصلة بالمخ في المرضى الذي تلقوا علاجا بالمستشفيات، من المهم للغاية أن نواصل جمع المعلومات لفهم هذا الفيروس بشكل كامل".

وأعلن الباحث بنديكت مايكل من جامعة ليفربول، أن هذه الدراسة ركزت على الحالات الشديدة، وتم جمع البيانات في الفترة بين 2 و26 أبريل نيسان حينما كان المرض ينتشر بشكل كبير في المملكة المتحدة.

وأوضح أن أكثر المضاعفات بالمخ شيوعا هي الجلطات والتي تم الإبلاغ عنها في 77 من بين 125 مريضا، كان معظمهم تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

ووجدت الدراسة أيضا أن 39 من أصل 125 مريضا أظهروا علامات اضطراب أو تغيرات في السلوك تعكس تحولا في الحالة العقلية، من بين هؤلاء، كان لدى تسعة خلل وظيفي غير محدد في المخ وسبعة لديهم التهاب في المخ.

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