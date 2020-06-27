انطلاق الاختبارات العملية للدبلومات الفنية بالجيزة

انطلقت صباح اليوم السبت، الاختبارات العملية لشهادة الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها، تجاري، صناعي، بـ67 لجنة، وتنتهي الاختبار يوم 21/7/2020.





وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، لحماية طلابنا حتى انتهاء الاختبارات في الموعد المقرر لها فى ٢٠ / ٧/ ٢٠٢٠ وفق تعليمات وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منعا لتجمع الطلاب وتكدسهم في ظل انتشار فيروس كورونا.





ومن جانبه أكد خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم تجهيز عدد ٢٠٨ لجنة تبدأ من ٢٥ /٧/ ٢٠٢٠ حتى ١٤ /٨ /٢٠٢٠ للاختبارات التحريرية.





محافظ الجيزة يتفقد الشوارع لمتابعة إجراءات تخفيف الحظر





أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عددًا من الجولات التفقدية بأحياء العجوزة والدقي وشمال الجيزة، لمتابعة المشروعات الجاري إنشائها، ومراقبة الشارع بعد إجراءات تخفيف الحظر بشأن مواجهة فيروس كورونا.





وشملت الجولة تفقد المحافظ لمسار المطلع والمنزل المتوقعين لمحور ترعة الزمر من شارع جامعة الدول العربية، حيث شدد المحافظ على أصحاب المحال بضرورة الحفاظ على مستوى النظافة بمحيط المحال وعدم إشغال الطريق وأمهل المحافظ أصحاب معارض السيارات 48 ساعة لرفع السيارات من أمام المعارض لمنع إشغال الطريق وتسهيل حركة المرور، موجهًا بتوقيع غرامة على مالك أحد محال العصائر الشهيرة لإنتشار القمامة بمحيطه والإضرار بالرصيف.









ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة للمرور الدورى وفرض النظام ورصد أية مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها فورًا، وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات خاصة بقطع الأراضى الفارغة ومنع كافة صور الإشغال والتعدى على الطريق، مشددًا على المتابعة الدورية لأعمال التطوير الجارية وتوحيد العرض الخاص بالأرصفة وإزالة أى حواجز أو معوقات أمام الأبنية والعقارات والمنشأت أيًا كانت.





وفي ذات السياق وجه المحافظ بتحسين حالة الرصف ومطالع ومنازل الكبارى والمحاور والشوارع الجانبية وإعادة الشئ لأصله بعد الإنتهاء من أعمال المرافق، على أن لايتم إصدار أى تصاريح للحفر عقب إتمام أعمال الرصف حفاظًا على المال العام، ورفع الإشغالات أعلى كوبرى مشاة شارع المطار وتحسين صورة المداخل الخاصة به وتنظيم عمل المحال والأكشاك بمحيطه.









وخلال الجولة وجه المحافظ مسئولى جهاز السرفيس ببحث إقامة موقف للسيارات أسفل محور 26 يوليو بالتقاطع مع شارع السودان مؤكدًا على ضرورة توفير أقصى مساحة ممكنة لضم كافة سيارات الميكروباص أمام وبمحيط موقف هيئة النقل العام لتسهيل الحركة المرورية.









كما تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بميدان النهضة وشدد على ضرورة أن تظهر الأعمال بصورة حضارية مشرفة كونه أحد مداخل المحافظة والذى يحيط به العديد من المنشأت والمزارات الثقافية والتاريخية الهامة.



