مي كساب تكشف عن أهم الأدوار في مشورها الفني

السبت 27/يونيو/2020 - 12:50 م
بوابة الفجر
رشا عادل
كشفت الفنانة مي كساب، عن أهم الأدوار التي قدمتها خلال مشوارها الفني، من خلال نشر تغريدة جديدة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتبت مي، خلال التغريدة:"وتعدي السنين ويفضل دور الأميرة شفق من أهم أدوار عمري سرايا عابدين.. شكرا يا حج ع الفرصة دي إحنا التريند".

مسلسل "سرايا عابدين" تدور أحداثة في إطار تاريخي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة نيللي كريم وقصي خولي ويسرا ومي كساب، والمسلسل من تأليف الكويتية هبة مشاري حمادة.

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