زواج أحمد بهاء عضو فريق "شارموفرز"

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احتفل المطرب أحمد بهاء، عضو فريق "شارموفرز"، بعقد قرانه، وذلك بحضور عدد قليل من أصدقائه وأقاربه.



ونشرت الصفحة الرسمية لفريق "شارموفرز"، صورة من صور حفل الزفاف، وكتب عليها تعليقًا بطريقة كوميدية، فقد استعان بأغنية "مفتقد الحبيبة"، التي طُرحت عام 2018، وعلق على الصورة قائلاً: "مش مفتقدين الحبيبة خلاص، لقينا الحبيبة".





وشارك أحمد محبيه عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية" الاستوري" مقطع فيديو من حفل الزفاف، الذي تبين فيه أن الحضور ليس بالأعداد الكبيرة، وهذا لكي يتناسب مع الإجراءات الاحترازية التي فُرضت على الجميع بسبب انتشار فيروس كورونا.