خاص.. تعرف على موعد إنتهاء تصوير فيلم "تسليم أهالي"

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تواصل الفنانة دنيا سمير غانم، تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "تسليم اهالي"، ويعد الفيلم أولى بطولاتها المطلقة في السينما المصرية.





وكشف مصدر مقرب لـ "الفجر الفني"، عن موعد إنتهاء تصوير فيلم "تسليم أهالي" قائلًا: "فريق عمل الفيلم يواصل تصوير المشاهد المتبقية متبعًا جميع الإجراءات الإحتزارية للحفاظ على سلامة الجميع، ومن المقرر الإنتهاء من تصويره نهائيًا خلال 10 أيام القادمة".





وأضاف: "كان المقرر عرض الفيلم خلال عيد الفطر المبارك المنقضي ولكن تأجل نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، وسيتم عرضه خلال عيد الاضحي المقبل".



جدير بالذكر أن، فيلم "تسليم أهالي"، تدور أحداثة في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته الفنانة دلال عبد العزيز وبيؤمي فؤاد ومحمد أوتاكا وهشام ماجد، والفيلم نت تأليف شريف نجيب، ومن إخراج خالد الحلفاوي.