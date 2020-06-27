ارتفاع واردات الصين من النفط الخام السعودي إلى الضعف خلال مايو الماضي

السبت 27/يونيو/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
ارتفعت واردات الصين من النفط الخام السعودي إلى مثليها تقريبا في مايو مقارنة مع مستواها قبل عام لتبلغ أعلى مستوى على الإطلاق إذ اقتنصت شركات التكرير الوقود الرخيص الثمن، بينما احتفظت المملكة بمركزها كأكبر مورد لأكبر مشترى للنفط في العالم.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن الشحنات القادمة من السعودية الشهر الماضي بلغت 9.165 مليون طن، أو ما يعادل 2.16 مليون برميل يوميا، مسجلة ارتفاع بنحو 95 بالمئة من 1.11 مليون برميل يوميا في مايو 2019 وبارتفاع 71 بالمئة من 1.26 مليون برميل يوميا في أبريل.

وعززت شركات التكرير الصينية إنتاجها لتلبي تعافي الطلب على الوقود، لكنها رفعت أيضا مخزونات الخام للاستفادة من انخفاض الأسعار بعد أن عصفت جائحة فيروس كورونا بالطلب العالمي.

وتقدر كبلر لاستشارات الطاقة بلوغ مخزونات الصين من الخام أعلى مستوى على الإطلاق عند 782 مليون برميل، مع امتلاء 61 بالمئة من إجمالي قدرات التخزين البلاد.

وتظهر بيانات صادرة في وقت سابق من الشهر الجاري أن إجمالي واردات الصين من النفط الخام قفز 19.2 بالمئة في مايو أيار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليبلغ أعلى مستوى شهري مسجل، إذ تعافى الطلب على الوقود بقوة بعد تخفيف القيود المفروضة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

وتظهر بيانات جمركية صادرة في وقت متأخر من أمس الخميس أنه في مايو أيار، تلقت شركات التكرير الصينية أول شحنات الخام من الولايات المتحدة منذ نوفمبر تشرين الثاني بحجم نحو 550 ألف طن.

وتظهر بيانات رفينيتيف أن الصين بصدد استيراد كمية قياسية من النفط الخام الأمريكي في يوليو، إذ سيجري تسليم شحنات اشتراها صائدو الصفقات خلال بلوغ الأسعار القاع في اضطراب وقع في أبريل نيسان.

وارتفعت شحنات النفط الروسي إلى الصين في الشهر الماضي لتبلغ 7.71 مليون طن، أو ما يعادل 1.82 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 1.75 مليون برميل يوميا في أبريل و1.5 مليون برميل يوميا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أخبار تهمك

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ يوم

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ يومين

تفاصيل عقد فايلر الجديد مع الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

منذ حوالي 7 ساعات

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 23 ساعة

الرئاسة تكشف تفاصيل 5 ساعات مفاوضات مع إثيوبيا بشأن السد

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ نصف ساعة

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ ساعتين

"الصيادلة" توجه تحذيرا للمصريين بعد عودة الحياة لطبيعتها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حبس سما المصري 3 سنوات لاتهامها بالتحريض على الفجور

منذ 38 دقيقة

عاجل.. حبس سما المصري 3 سنوات لاتهامها بالتحريض على الفجور

منذ 38 دقيقة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

قبل ساعات من رفع الحظر.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

عاجل.. حبس سما المصري 3 سنوات لاتهامها بالتحريض على الفجور

12:44 م

"الصيادلة" توجه تحذيرا للمصريين بعد عودة الحياة لطبيعتها

10:21 ص

عاجل.. حبس سما المصري 3 سنوات لاتهامها بالتحريض على الفجور

12:44 م

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

12:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!