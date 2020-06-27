بعد 100 يوم من الإغلاق.. مساجد الإسكندرية تفتح أبوابها لاستقبال المصلين (صور)

فتحت مساجد الإسكندرية، أبوابها، اليوم السبت، لاستقبال المصلين، وبعد الإغلاق الذي شهدته طيلة 100 يوم، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.





وشهدت المساجد توافد المصلين عليها لأداء فريضة صلاة الظهر، ورفع الأذان بها بالصيغة المعتادة بـ (حي على الصلاة) بدلا من (صلوا في بيوتكم)، مع الالتزام بالقواعد التي وضعتها الأوقاف تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح دور العبادة فيما عدا الصلاة الأسبوعية "صلاة الجمعة".





وكان كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مسئولي شركة نهضة مصر بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم دور العبادة (المساجد والكنائس) على مستوى المحافظة، وذلك استعدادا لفتح دور العبادة تدريجيا بدءا من غدا السبت وقبل استئناف استقبال المواطنين بها للحفاظ علي سلامتهم.





وقامت شركة نهضة مصر المنوط بها رفع القمامة من شوارع الإسكندرية، بعمل حملات مكبرة لتطهير وتعقيم دور العبادة من الداخل والخارج علي مستوي المحافظة وذلك بمعدات وأدوات الشركة.





ووضعت وزارة الأوقاف شروط لفتح المساجد، والتى تم اعتمادها وتعميمها على المديريات، وهي: "عدم فتح دورات المياه نهائيًّا، عدم فتح دور المناسبات، عدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة أو عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية، عدم فتح أى أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها، استمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر، عدم فتح مصليات السيدات، عدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة".





وشملت الضوابط أيضًا: "تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات، عدم ترك مفاتيح المسجد مع أى شخص كان من غير العاملين بالأوقاف، فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، والإقامة عقب الأذان مباشرة، غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق، فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات إلا في حالة الضرورة القصوى، ضرورة ارتداء المصلين للكمامة، اصطحاب سجادة صلاة شخصية، وضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها، متابعة التطهير والتعقيم المستمر، الفتح فى المرحلة الأولى للمساجد التى بها إمام، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وفى حالة عدم التزام المصلين بالضوابط يتم غلق المسجد فورًا وعدم فتحه لحين انتهاء زوال فيروس كورونا.





وكان أعلن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من قرارات اللجنة التي تتضمن الفتح التدريجي للأوضاع في البلاد، إبتداءا من السبت.





وشملت القرارات: "إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية الخاصة بـ25% من طاقتها الاستيعابية، غلق جميع المحال الساعة 9 مساء، والمطاعم والمقاهي 10 مساء، إلغاء حظر التجول عدا وسائل النقل الجماعي تبدأ العمل في الرابعة صباحا وتستمر حتى منتصف الليل، فتح دور العبادة لأداء الصلاوات اليومية، واستمرار تعليق الصلاوات الأسبوعية".





كما شملت القرارات: "السماح بفتح المنشآت الثقافية والمسارح ودور السينما بـ25% من طاقتها الاستيعابية، استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة منعا للتدكس، استمرار تعليق دور المناسبات".



