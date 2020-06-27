هذه الأعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
كشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، عن مجموعة من الأعراض الجديدة التي تطرأ على مصابي فيروس كورونا. 

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض أن الأعراض الجديدة التي تؤكد إصابة الشخص بفيروس كورونا تتمثل في  احتقان أو سيلان الأنف والغثيان والإسهال، بالإضافة إلى السعال والحمى والشعور بالتعب وآلام العضلات والصداع وفقدان حاسة الشم أو التذوق والتهاب الحلق، مع شفاه ذات اللون الأزرق وألم في منطقة الصدر.

وتختلف شدة الأعراض من شخص إلى آخر، حيث يبدأ المصابون بالشعور بها بعد يومين إلى 14 يوما بعد التقاط عدوى كورونا.

ووجهت مراكز السيطرة على الأمراض نصائح مهمة لكبار السن والمصابين بأمراض مثل الرئة والقلب والسكري، بتوخي الحذر نظرا لكونهم أكثر عرضة للإصابة بكوفيد 19.

أخبار تهمك

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ يومين

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ يوم

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حبس سما المصري 3 سنوات لاتهامها بالتحريض على الفجور

منذ 38 دقيقة

الرئاسة تكشف تفاصيل 5 ساعات مفاوضات مع إثيوبيا بشأن السد

منذ حوالي 13 ساعة

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل عقد فايلر الجديد مع الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

منذ حوالي 7 ساعات

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حبس سما المصري 3 سنوات لاتهامها بالتحريض على الفجور

منذ 38 دقيقة

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

قبل ساعات من رفع الحظر.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين

منذ حوالي 12 ساعة

"الصيادلة" توجه تحذيرا للمصريين بعد عودة الحياة لطبيعتها

منذ حوالي 3 ساعات

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 23 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

عاجل.. حبس سما المصري 3 سنوات لاتهامها بالتحريض على الفجور

12:44 م

"الصيادلة" توجه تحذيرا للمصريين بعد عودة الحياة لطبيعتها

10:21 ص

عاجل.. حبس سما المصري 3 سنوات لاتهامها بالتحريض على الفجور

12:44 م

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

12:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!