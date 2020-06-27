هذه الأعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

كشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، عن مجموعة من الأعراض الجديدة التي تطرأ على مصابي فيروس كورونا.





وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض أن الأعراض الجديدة التي تؤكد إصابة الشخص بفيروس كورونا تتمثل في احتقان أو سيلان الأنف والغثيان والإسهال، بالإضافة إلى السعال والحمى والشعور بالتعب وآلام العضلات والصداع وفقدان حاسة الشم أو التذوق والتهاب الحلق، مع شفاه ذات اللون الأزرق وألم في منطقة الصدر.





وتختلف شدة الأعراض من شخص إلى آخر، حيث يبدأ المصابون بالشعور بها بعد يومين إلى 14 يوما بعد التقاط عدوى كورونا.





ووجهت مراكز السيطرة على الأمراض نصائح مهمة لكبار السن والمصابين بأمراض مثل الرئة والقلب والسكري، بتوخي الحذر نظرا لكونهم أكثر عرضة للإصابة بكوفيد 19.