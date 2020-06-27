غادة والي: 30% زيادة في عدد متعاطي المخدرات أخر 10 سنوات

السبت 27/يونيو/2020 - 12:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة، إن مكتب الأمم المتحدة يحتفل سنويا باليوم العالمي للجريمة والمخدرات من خلال إطلاق تقرير سنوي عن وضع المخدرات حول العالم.

وأشارت "غادة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن هناك زيادة في أعداد الذين يستخدمون المخدرات خلال الفترة من 2009 وحتى 2019 تقدر بنحو 30%، حيث وصلت الأعداد إلى 269 مليون شخص يستخدمون المخدرات.

وأضافت وكيل أمين عام الأمم المتحدة، أن هناك 36 مليون شخص يعانون من الإدمان، ومنهم 11 مليون شخص يعانون أيضا من الأمراض المرتبطة بالإدمان مثل الإيدز، منوهة بأن هناك انخفاض في الاستثمارات في مقاومة المخدرات بسبب الضغوط الموجودة على النظم الصحية لمواجهة "كوفيد 19".

وأوضحت أنه تم رصد انخفاض الشريحة العمرية لمستخدمي المخدرات، منوهة بأن السوق به 950 نوع مختلف من المخدرات، ومنهم أنواع مخلقة تشكل خطورة أكبر على صحة الإنسان.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16737 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18252 حالة، من ضمنهم الـ 16737 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1625 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2620 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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