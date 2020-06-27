إندونيسيا تسجل 1400 إصابة بفيروس كورونا و37 حالة وفاة

السبت 27/يونيو/2020 - 12:37 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم السبت، 1385 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و37 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأعلنت وزارة الصحة في إندونيسيا، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 52812 إصابة، وبلغ عدد الوفيات حتى الآن 2720 حالة وفاة.

 

وكانت حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في إندونيسيا، تعتبر الأعلى في دول شرق آسيا، باستثناء الصين.

 

وكشفت وزارة الصحة في إندونيسيا، أن إجمالي الوفيات بلغ حتى الآن 2429 حالة، وهو أعلى عدد من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في شرق آسيا خارج الصين.

 

وكانت السلطات في إندونيسيا، أعلنت عن تسجيل 1031 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 41431 وتجاوز سنغافورة مع أكبر عدد من حالات الفيروس في جنوب شرق آسيا.

 

وقال المسؤول بوزارة الصحة، أحمد يوريانتو، إن 45 حالة وفاة أخرى تم الابلاغ عنها، اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2276. إندونيسيا لديها أعلى عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في شرق آسيا خارج الصين، كما أوردت وكالة "رويترز".

 

وكان قد كشف أطباء أطفال ومسؤولو الصحة في إندونيسيا يُعتقد أن مئات الأطفال لقوا مصرعهم بسبب فيروس كورونا المستجد، مما يمنح الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أحد أعلى معدلات وفيات الأطفال في العالم بسبب الفيروس، الذي يقول الخبراء حول العالم، إنها لا تشكل خطرًا يذكر على الشباب.

 

وقال أطباء الأطفال ومسؤولو الصحة في رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، إن العدد المرتفع لوفيات الأطفال بسبب المرض الذي يقتل المسنين في الغالب بسبب العوامل الكامنة، لا سيما سوء التغذية وفقر الدم وعدم كفاية المرافق الصحية للأطفال، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

 

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