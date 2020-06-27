كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة وضبط الجناة

السبت 27/يونيو/2020 - 12:35 م
المتهمون
المتهمون
هبة عبد الحفيظ
تمكنت مديرية أمن الإسكندرية فى كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة وضبط الجناة وإعادة السيارة.

فقد تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية من (أحد الأشخاص) بإكتشافه سرقة سيارته الملاكى حال توقفها أمام أحد المستشفيات بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات إعترفا بإرتكابهما الواقعة مُستقلين دراجة نارية 

"ملك أحدهما" والإستيلاء على السيارة وبداخلها جهاز لاب توب وعقب ذلك عادا لمدينة طنطا للتصرف فيها بالبيع، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية، مقيم بدائرة قسم ثان طنطا بالغربية" وكذا ضبط الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وجهاز اللاب توب المستولى عليه بمسكن أحدهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتظام حركة السيارات بالمحاور والكباري في القاهرة والجيزة 

انتظاما في حركة المرور تشهده شوارع وكباري ميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، وسط تواجد أمني.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.

وانتظمت حركة المرور أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح وجميع قطاعات الطريق الدائري. 

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات المرورية الطرق والشوارع الرئيسية كافة.

وشهدت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات انتظاما، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

وفي سياق آخر، تفقد اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الخميس، الخدمات المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة والرابطة بين المحافظات؛ للتأكد من تواجد الخدمات بأماكنها، وتحقيق سيولة مرورية بالطرق، تجنبا لوقوع أي حوادث سير بالطرق.

وأكد مدير الإدارة على ضرورة انتشار الأقوال الأمنية المزودة بسيارات الدفع الرباعي بالطرق والمحاور، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، فضلا عن نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات؛ لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

وشدد مدير الإدارة على القوات بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر حركة المواطنين والسيارات، في وقت الحظر المقرر، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، واتداء الكمامات في كافة وسائل المواصلات، للحد من انتشار عدوى فيروس الكورونا "كوفيد 19".

ونبه مدير المرور، على القوات بتحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية وذلك على النحو التالي: ضبط عدد (4581) شخصا مخالفا لقرار حظر تحرك المواطنين، بجانب ضبط عدد (2727) مركبة مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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