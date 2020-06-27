كوليبالي يقترب من عملاق الدوري الإنجليزي

تخطط إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.





مانشستر سيتي يقترب من ضم كوليبالي

قالت تقارير صحفية إيطالية، إن مدافع فريق نابولي الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي يستعد للإنضمام الى صفوف مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





وذكرت صحيفة " Il Mattino " الإيطالية، أن كوليبالي صاحب الـ29 عاماً سينضم الى مانشستر سيتي مقابل 80 مليون يورو، بعقد لمدة 5 سنوات.





الجدير بالذكر أن العديد من الأندية ترغب في الحصول على خدمات كوليبالي أبرزها ليفربول ومانشستر يونايتد، ولكن الأقرب لضم اللاعب السنغالي هو مانشستر سيتي.





يذكر أن خاليدو كوليبالي يلعب في صفوف نابولي منذ عام 2014، وخاض مع الفريق الإيطالي 236 مباراة في جميع المسابقات وسجل 10 أهداف وصنع 5.



