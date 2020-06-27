بيان بني سويف بشأن أزمة جدول ترتيب مجموعة الصعيد

السبت 27/يونيو/2020 - 11:59 ص
بني سويف
بني سويف
محمد الحسيني

أصدر مجلس إدارة نادي بني سويف بيانا هاما بشأن جدول ترتيب مجموعة الصعيد، المتداول الذي وضع فريق البنك الأهلي على القمة.

وتضمن بيان الفريق السويفي، أن الإتحاد المصري لكرة القدم، لم يصدر عنه أي بيانات أو ترتيب، كما أن بني سويف يحتل المركز الأول بفارق الأهداف.

وأشار البيان إلى أن اللجنة الخماسية لا تتأثر بالضغوط من المنافسين، كما تمسك بني سويف بقرار الدولة بإستكمال الموسم طبقا للشروط واللوائح.

وأكد النادي السويفي أن الإحتكام لقاعدة المواجهات المباشرة سيكون في نهاية الموسم عقب إستكمال الجولات الخمسة المتبقية.

ورفضت إدارة بني سويف اللعب في اللوائح وممارسة الضغوط والتلاعب بأحلام 3 مليون سويفي حسب ما جاء في البيان.



بيان بني سويف بشأن أزمة جدول ترتيب مجموعة الصعيد
بيان بني سويف بشأن أزمة جدول ترتيب مجموعة الصعيد

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بني سويف الممتاز ب الدوري التصعيد

أخبار تهمك

"الصيادلة" توجه تحذيرا للمصريين بعد عودة الحياة لطبيعتها

منذ أقل من ساعتين

هالاند يوجه صدمة لريال مدريد

منذ ساعة و 23 دقيقة

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ يوم

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 10 ساعة

طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

منذ حوالي 6 ساعات

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ أقل من ساعة

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 22 ساعة

الرئاسة تكشف تفاصيل 5 ساعات مفاوضات مع إثيوبيا بشأن السد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

بعد الاتفاق على تجديد عقد فايلر.. صالح جمعة مطرود من الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

قبل ساعات من رفع الحظر.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ يوم

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ حوالي 10 ساعات

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ يومين

موضوعات متعلقة

بالأرقام والإحصائيات.. أسوان وبني سويف والتليفونات صراع الأقوى للعودة للممتاز

4 جولات تفصل حلم جماهير بني سويف عن الصعود للممتاز

هل استفاد بني سويف من صفقاته الشتوية؟

"رمانة التليفونات" في حوار لـ"الفجر الرياضي": أحلم بتحقيق إنجاز مع الفريق.. و"أبوالعنين" أحدث تغييرا في الفريق السويفي

من يخطف بطاقة الصعود بالمجموعة الرابعة بالقسم الثالث ؟

خبر سار بشأن الدوري المصري

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

02:16 ص

"الصيادلة" توجه تحذيرا للمصريين بعد عودة الحياة لطبيعتها

10:21 ص

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

11:21 ص

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

07:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!