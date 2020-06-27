الأرصاد: استقرار في حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تقع تحت تأثير منخفض الهند الموسمي، حيث ترتفع نسبة الرطوبة خاصة فترات الليل والصباح الباكر.





وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن الأجواء مستقرة في هذه الفترة، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا، لطيف ليلا.





وأضافت أن جنوب الصعيد مازال شديد الحرارة خلال هذه الفترة، حيث تصل درجات الحرارة إلى 43 درجة، منوهة بأنه اعتبارا من اليوم وحتى الثلاثاء القادم تشهد حالة الطقس حالة من الاستقرار، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، ولكن هناك ارتفاع في درجات الحرارة نهاية الأسبوع.





وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، الموافق 27 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس السبت نهارًا

- طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس حار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس السبت ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.





الوصف الفني لخرائط الطقس

- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر القاهرة وباقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على عدد من محافظات الجمهورية:





القاهرة: 35 23

الأسكندرية: 29 22

مطروح: 26 19

شرم الشيخ: 27 26

كاترين: 32 19

الأقصر: 41 26