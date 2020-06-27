تحقيقات النيابة في واقعة انتحار شاب أسفل عجلات محطة الزهراء

أمرت نيابة مصر القديمة بجنوب القاهرة اليوم السبت، حفظ التحقيقات في واقعة سقوط شاب بإلقاء نفسه أسفل عجلات المترو بمحطة الزهراء خط المرج بعدما التأكد من وجود شبه جنائية بالحادث.





وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المنتحر كان يعاني من أزمة نفسية حادة، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه وإرسال تقرير وافٍ بها.





وكما استمعت إلى الشهود العيان الذين أكدوا أنهم كانوا ينتظرون على المحطة وصول القطار وكان الشاب المنتحر يقف بجانبهم وعند لحظة دخول القطار فوجئوا بالقاء نفسه وهرولوا للامساك به ولكنهم لم يستطيعوا إنقاذه.





وكان قد تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من شرطة المترو بمحطة الزهراء يفيد بسقوط شاب أسفل عجلات المترو، وبالانتقال والفحص، تبين وفاة شاب في العقد الثاني أسفل عجلات المترو، عقب سقوطه من الرصيف، وتم التحفظ على الجثة بمعرفة رجال الأمن ونقله إلى المشرحة زينهم، وحرر محضر بالواقعة.





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وأسفرت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة أن مرتكبى الواقعة مزارع، "شقيقه" تاجر ماشية له معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز.





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة بدافع الثأر لسابقة قيام والد المجنى عليه الأول تاجر أغنام، له معلومات جنائية، بإطلاق أعيرة نارية تجاه نجل المتهم الأول "المزارع" فأودى بحياته لخلافات بينهما حول تجارة الأغنام وضبطه والسلاح المستخدم وحبسه على ذمة تلك الواقعة وأضافا بإخفائهما الأسلحة المستخدمة في إرتكاب الواقعة لدى أحد الأشخاص سمكرى "من أبناء عمومتهما"، مقيم بذات القرية، وأمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط 2 بندقية آلية، 85 طلقة لذات العيار، 4 خزن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.









ونجحت أجهزة الأمن بالجيزة، في ضبط 30 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، داخل شقة مستخدمة كـ "مصنع غير كرخص" بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة.





كان اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تلقى إخطارًا مفاده ورود معلومات لضباط إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام كلٍ من طالب، ربة منزل، بإتخاذهما شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة مركز شرطة العمرانية كمصنع بدون ترخيص لإنتاج وتصنيع الكمامات الطبية من خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.





عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط المتحرى عنهما، بتفتيش المصنع عثر بداخله على 30000 كمامة منتج نهائى مصنعة من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية لإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.



