سبب إقالة جوتي من تدريب ألميريا

السبت 27/يونيو/2020 - 11:54 ص
جوتي
جوتي
ريهام عبد المحسن
إقالة جوتي من تدريب فريق تركي آل الشيخ في إسبانيا
أعلن نادي ألميريا الإسباني الذي يمتلكه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ويلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني إقالة جوتي المدير الفني للفريق وذلك عقب خسارة الفريق على يد ألكوركون.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن تركي آل الشيخ مالك ألميريا قرر إقالة جوتي ورحيله عن تدريب الفريق عقب الخساراة على يد ألكوركون، حيث يحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري برصيد 56 نقطة وبفارق 5 نقاط عن ريال سرقسطة صاحب المركز الثاني.

وأكت الصحيفة الإسبانية أن تفاصيل التسوية المادية بين الجانبين لم يتم الكشف عنها حتى الآن ولكن سيجلس ممثل جوتي مع مسئولي ألميريا من أجل تسوية المتعلقات والحقوق المالية للمدير الفني الإسباني لدى النادي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه لم يتم الكشف عن بديل جوتي في قيادة ألميريا ولكن من المتوقع أن يقود الفريق في الفترة المقبلة أحد أعضاء الجهاز الفني داخل النادي من أجل مواصلة رحلة الصعود للدوري الإسباني الممتاز، حيث يفرق ألميريا 5 نقاط عن المركز الثاني المؤهل للدوري الممتاز.

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