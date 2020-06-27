كوريا الجنوبية تعلن عن بؤرة جديدة لفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، مع الكشف عن بؤرة جديدة للوباء داخل كنيسة في العاصمة سيئول.

وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، بيانًا رسميًا أكدت فيه أن 31 من الإصابات الجديدة محلية والـ20 الأخرى وافدة، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد حتى الآن إلى 12653، بينها 282 حالة وفاة، دون تسجيل وفيات جديدة جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن 15 من الإصابات الجديدة تعود إلى العاصمة سيئول، بالإضافة إلى 12 إصابة رصدت في مقاطعة غيونغي المحيطة بالعاصمة.

وكانت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، أعلنت أن تسعة من المصابين الجدد على صلة بكنيسة وانغسونغ الكبيرة في منطقة غواناك بسيئول، التي تحولت إلى بؤرة جديدة للفيروس بعد اكتشاف حالة إصابة فيها الأربعاء الماضي.

وأشارت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية، إلى 16 حالة إصابة بكورونا مرتبطة بهذه الكنيسة التي يتجاوز عدد مرتاديها 1.7 ألف شخص، والجهات الصحية المختصة مستمرة في متابعة الناس الذين زاروا الكنيسة مؤخرا بغية الحد من انتشار العدوى.

وأعلنت كوريا الجنوبية، عن تسجيل 39 إصابة بالفيروس التاجي أمس الجمعة و28 إصابة الخميس و51 إصابة الأربعاء.