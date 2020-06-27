إليسا: خاب أملى فى الرئيس ميشال عون وجبران باسيل

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كشفت الفنانة اللبنانية إليسا عن شعورها بخيبة أمل من الرئيس اللبناني ميشال عون، و جبران باسيل والسيد حسن، بسبب الأوضاع التى يشهدها لبنان حاليًا ، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".



كتبت إليسا تغريدة قالت فيها: "أنا أكيد خاب أملي كتير بالرئيس عون وجبران باسيل والسيد حسن وغيرن وغيرن، بس خاب أملي أكتر بشوية ناس مغسول دماغن لدرجة الهبل، برافو عليكن، ونيالكن عندكن كرامة بتاكلو وبتشربو قد ما بكن بس ما تنسو انو في ناس ماتت من الجوع وراح لبنان من ورا جهلكن".







والجدير بالذكر أن إليسا طرحت مؤخرًا أغنية "قهوة الماضي"، وهي من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.