اليوم الأخير بالدوري الألماني ينتظر مقعد أوروبي وصراع البقاء

رغم حسم بايرن ميونخ للقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) ستكون المرحلة الـ34 الأخيرة من المسابقة اليوم محطة مهمة للغاية حيث تحسم العديد من الأمور من بينها موقف المقاعد التي يتأهل أصحابها إلى بطولتي الأندية الأوروبية في الموسم المقبل إضافة لتحديد ملامح معركة الهبوط لدوري الدرجة الثانية.





وإلى جانب فوزه باللقب، ضمن بايرن مقعده في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل كما يرافقه بوروسيا دورتموند (رسميا) ولايبزج (منطقيا) في التأهل للبطولة الأوروبية الكبيرة التي تدر على المشاركين فيها مبالغ مالية ضخمة وهي المبالغ التي تحتاجها كل الأندية حاليا في ظل الأزمة المالية التي تواجهها بعد أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد وتبعاتها الاقتصادية.





وفي المقابل يتنافس بوروسيا مونشنجلادباخ (62 نقطة) وباير ليفركوزن (60 نقطة) صاحبا المركزين الرابع والخامس على الترتيب، على بطاقة التأهل المتبقية من البوندسليجا إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل.





ورافق لايبزج فريقي بايرن ودورتموند منطقيا إلى دوري الأبطال بغض النظر عن نتيجة مباراته أمام مضيفه أوجسبورج حيث يحظى الفريق بفارق أهداف كبير يتفوق به على مونشنجلادباخ وليفركوزن.





وفي المقابل، سيكون الصراع على البطاقة الرابعة محصورا بين مونشنجلادباخ وليفركوزن، وقد يصبح التعادل كافيا لموشنجلادباخ غدا في ظل الفارق الكبير من الأهداف الذي يتفوق به على ليفركوزن الذي يحتاج من أجل التأهل إلى الفوز وخسارة مونشنجلادباخ.





وفي مؤخرة جدول المسابقة، تأكد هبوط بادربورن (20 نقطة) صاحب المركز الأخير فيما انحصرت تأشيرة الهبوط المباشر الأخرى بين فيردر بريمن (28 نقطة) وفورتونا دوسلدورف (30 نقطة) .





ويستضيف بريمن فريق كولون فيما يحل فورتونا دوسلدورف ضيفا على يونيون برلين حيث تحدد المباراتان الفريق الآخر الذي يرافق بادربورن مباشرة إلى دوري الدرجة الثانية فيما سيواجه الفريق الآخر الذي يحتل المركز السادس عشر (الثالث من مؤخرة الجدول) الفريق صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية على مقعد في البوندسليجا الموسم المقبل.





وإذا لم يحقق فيردر بريمن الفوز غدا، سيهبط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية بعد 39 عاما متتالية في الدرجة الأولى حيث لم يهبط الفريق للدرجة الثانية منذ 1980 كما ستكون المرة الثانية فقط في تاريخه التي يهبط فيها للدرجة الثانية.





وإذا حقق بريمن الفوز اليوم، سيكون الانتصار الثاني فقط للفريق على ملعبه في المباريات التي خاضها بالدوري الألماني على ملعبه هذا الموسم.





وفي المقابل، سيكون فورتونا دوسلدورف بحاجة للتعادل لضمان المشاركة في الدور الفاصل مع الفريق صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية بغض النظر عن نتيجة فيردر بريمن.





كما تحظى المرحلة الأخيرة من البوندسليجا بأهمية من نوع خاص لكل من فولفسبورج وهوفنهايم صاحبي المركزين السادس والسابع على الترتيب برصيد 49 نقطة حيث تأهل الفريقان سويا للدوري الأوروبي ولكن صاحب المركز السابع سيحتاج إلى خوض الأدوار التأهيلية فيما سيحصل صاحب المركز السادس على إجازة في ذلك التوقيت.





ويستضيف فولفسبورج فريق بايرن ميونخ الذي يترقب مراسم تتويجه بلقب البوندسليجا بعد انتهاء المباراة وإن كان سيتسلم درع البطولة أمام مدرجات خاوية من الجماهير على عكس ما كان عليه في المواسم السبعة الماضية التي احتكر فيها اللقب أيضا.





وفي المقابل، يتطلع هوفنهايم الذي يحل ضيفا على بوروسيا دورتموند غدا إلى الحفاظ على سجله الجيد في مواجهة دورتموند خلال المواجهات الأخيرة حيث لم يخسر أمام دورتموند في آخر أربع مباريات بينهما بالبوندسليجا.





وكان مونشنجلادباخ قفز للمركز الرابع بالبوندسليجا بعد الفوز المثير لهيرتا برلين على ليفركوزن.





والآن، يحتاج مونشنجلادباخ إلى تجنب الهزيمة أمام هيرتا برلين نفسه علما بأن فريق العاصمة الألمانية تطور مستواه كثيرا في الآونة الأخيرة تحت قيادة المدرب برونو لاباديا.





وقال جوناس هوفمان لاعب مونشنجلادباخ : "أكدنا منذ فترة على أننا نريد حقا أن نكون في دوري أبطال أوروبا ، ولدينا وضع جيد للغاية لتحقيق هذا الهدف قبل المباراة الأخيرة... والآن نعرف كيف نتوج موسمنا الجيد من خلال الخطوة الأخيرة".





وإذا لم يفز ليفركوزن ببطاقة التأهل غدا من خلال إحراز المركز الرابع في البوندسليجا، ستظل الفرصة سانحة أمامه أيضا للعبور إلى دوري الأبطال إذا توج بلقب بطولة الدوري الأوروبي التي تستأنف نشاطها في غسطس المقبل.





ولكن ليفركوزن يركز بشكل أكبر على حسم التأهل من خلال البوندسليجا.





وفي باقي مباريات المرحلة غدا ، يلتقي إنتراخت فرانكفورت مع بادربورن وأوجسبورج مع لايبزج وفرايبورج مع شالكه الذي يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في آخر 15 مباراة بالبطولة وهو رقم قياسي سلبي للفريق في مسيرته بالبوندسليجا.



