موافقة أرثر تعيد الأمل لنجم يوفنتوس بارتداء قميص برشلونة

السبت 27/يونيو/2020 - 11:50 ص
بيانيتش
بيانيتش
غدير أحمد
كشف تقرير صحفي إسباني، عن تفاصيل العقد الذي سيوقعه البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس، مع فريق برشلونة، ضمن الصفقة التبادلية الاي تتضمن بيانيتش بالإضافة إلى البرازيلي آرثر ميلو لاعب وسط برشلونة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن بيانيتش:" سيوقع مع برشلونة على عقد لمدة 4 مواسم، ويحصل على راتب سنوي يبلغ 7.5 مليون يورو.

وتابعت:" الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وبرشلونة، كانت تتوقف على موافقة آرثر الذي وافق لارتداء قميص الفريق أمس الخميس، وتتوقف على الاعلان رسمي للصفقة بين الناديين خلال يومين فقط.

ويريد اللاعب البوسني في الانضمام إلى الفريق الكاتالوني، وذالك بسبب توتر العلاقة مع مدربه ماوريسيو ساري في اليوفي.

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