الثانوية العامة 2020| المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا".. المحاضرة 5 حل أسئلة على قانون نيوتن الأول





تستعرض بوبة الفجر الإلكترونية رابط سريع أتاحته وزارة التربية والتعليم يسهل على الطلاب معرفة قانون نيوتن الاول وحل أسئلة عليه قبل امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكية غدا الأحد الموافق 28/6/2020.





وإليكم في السطور التالية رابط موقع thanaweya المجاني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسهيلا على طلاب وطالبات الشعبة العلمية معرفة كافة المراجعات النهائية التي تم عرضها عبر هذا الموقع مع حل مجموعة من الأسئلة لقانون نيوتن الاول والثاني، وبالتوفيق للجميع.





والمراجعة النهائية بمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا"، تشمل عرض مقدمة في علم الديناميكا، مع شرح قانون نيوتن الأول، إضافة إلى عرض مسائل وأمثلة عن قانون نيوتن الأول وكيفية حلها.





ومن جهتها، تقدم وزارة التربية والتعليم لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2020 قسم الرياضيات هذه الدورة التدريبية المختصرة لشرح ومراجعة أحد أهم القوانين في فرع الديناميكا وهو قانون نيوتن الأول.





ويمكن للطلاب والطالبات التعرف من خلال هذه الدورة على الأمثلة والمسائل المتوقعة في امتحان نهاية العام وكيفية الإجابة عليها باحتراف.





والمحاضرة 5 من قانون نيوتن الأول لطلاب الصف الثالث الثانوي تشتمل على مسائل وأمثلة في قانون نيوتن الأول، مع ا ختبار يمكن الطالب من معرفة الأسئلة والإجابة عليها بكل سهولة قبل أداء الامتحان غدا.





ومن خلال هذه المحاضرات والأسئلة يستطيع الطالب معرفة المسائل المتوقعة في امتحان نهاية العام وكيفية الإجابة عليها، وللمراجعة النهاية لمادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا، وخاصة قانون نيوتن الاول فقط يمكنكم الضغط هنا



