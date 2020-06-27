اجتماع بين ديفيد سيزا وسامي قمصان بحضور سيد عبد الحفيظ

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد اجتماعا مطولا مع اللاعبين قبل بداية مران المجموعة الثانية من اللاعبين.





واجتمع ديفيد سيزا المدرب العام، وسامي قمصان بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ويانكون ميشيل، مدرب الحراس في جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران الخاص بالمجموعة الثانية.





وحرص الجهاز الفني على إقامة الاجتماع في ملعب التتش بمسافات تباعد بين جميع اللاعبين حفاظا على سلامتهم.









وفي سياق متصل أدت المجموعة الثانية من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا بدنيا قويا صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.





وتضم هذه المجموعة كلا من: رمضان صبحي ومروان محسن وشريف إكرامي وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وأحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور أجايي، ومحمود متولي ومحمود وحيد، ومحمد شكري وعربي بدر.





وخضعت المجموعة لوحدات بدنية متنوعة تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام بالفريق، كما خاضت المجموعة تدريبات بالكرة في إطار البرنامج الموضوع لها.





في الوقت الذي أدى فيه ثنائي حراسة المرمى؛ شريف إكرامي وعلي لطفي تدريبات فنية قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.