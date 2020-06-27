محمد عواد ينشر صورة التحليل الخاصة به بعد إيجابية إصابته بفيروس كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 11:40 ص
محمد عواد
محمد عواد
نشر اللاعب محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أمس الجمعة الموافق 26 يونيو 2020، عبر "ستوري" حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، على صورة نتائج تحاليله الإيجابية التي تثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلن محمد عواد عن إصابته بفيروس كورونا بصورة رسمية عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلًا: "تحاليل كورونا إيجابي.. دعوتكم".

وكشف مصدر بنادي الزمالك عن تفاصيل إصابة محمد عواد حارس مرمى الفارس الأبيض بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان الحارس للمسألة بشكل رسمى عبر حسابه على موقع "تويتر".

وأكد المصدر أن محمد عواد كان يقوم بشراء بعض المستلزمات الخاصة به ليقوم بعد ذلك بإجراء فحص فيروس كورونا الذي يتم إجرائه وهو متواجد في السيارة، من أجل الاطمئنان على نفسه وفوجئ بعد الخضوع للمسحة بأن نتيجة التحاليل إيجابية.
 
وأوضح المصدر أن محمد عواد لا يعاني من أي أعراض ولم يخالط أي حالة مصابة بالفيروس في الفترة الماضية وحالته مستقرة وتواصل مع الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة في الساعات لقليلة الماضية، على أن يخضع لبروتوكول العلاج في الفترة الحالية مع الالتزام بالعزل المنزلي.
 
فى الوقت الذي أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن مجلس إدارة ناديه قررت عدم استكمال مسابقة الدوري لهذا الموسم، بعد التشاور مع الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون، والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.

وكشف منصور، أن اجتماع مجلس الإدارة شهد اتخاذ قرار عدم استكمال الدوري بعد الاستماع للرأي الطبي من الدكتور محمد أسامة وكذلك الفرنسى كارتيرون وأيضًا أمير مرتضى المشرف على الكرة، والذين اتفقوا على صعوبة العودة واستئناف الدوري فى ظل الظروف الحالية.

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